Farmaceutica, Fanelli (Haleon): "Dal self-care 5 mld di euro di risparmi l’anno per Ssn2

“Il self-care rappresenta tutto ciò che ciascuno di noi può fare per prendersi cura della propria salute. Si tratta di un concetto ampio e variegato, che include diverse categorie di prodotti e servizi, come i farmaci da banco (Otc), gli integratori alimentari, i prodotti per l’igiene. In Italia, il mercato vale circa 7,5 mld di euro, un settore in crescita, ma il valore del self-care va ben oltre l’aspetto economico, rappresentando un contributo significativo anche a livello sociale. L’utilizzo dei farmaci da banco”, ad esempio, “genera un risparmio di circa 5 mld di euro all’anno per il Ssn”. Così Davide Fanelli, General Manager Southern Europe, Haleon, spiega all’Adnkronos il ruolo del settore come risorsa anche per la sostenibilità del Servizio sanitario.