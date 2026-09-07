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Farmaceutica: l'Europa e la sfida della competitività nelle Life Science

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07 settembre 2026 | 12.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In uno scenario globale sempre più complesso, l'Europa è chiamata a difendere il proprio ruolo strategico nei settori ad alta innovazione, a partire dalle Life Science. Tra tensioni geopolitiche, costi energetici e crescente competizione internazionale, la sfida è trasformare l'eccellenza scientifica in investimenti, ricerca e capacità produttiva. Al Forum Teha Group di Cernobbio, Arianna Gregis, Ceo di Bayer Italia, analizza le condizioni necessarie per mantenere attrattivo il sistema europeo. Al centro del confronto anche il tema dell'accesso rapido dei pazienti alle nuove terapie e il ruolo cruciale della collaborazione tra industria e sistemi sanitari. Inoltre, l'intelligenza artificiale emerge come fattore destinato a ridefinire i processi di innovazione e sviluppo del settore.

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