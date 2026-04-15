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Farmaceutica: Mecchia (Chiesi), 'testo unico grande opportunità per cittadini'

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15 aprile 2026 | 12.48
Redazione Adnkronos
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"Il testo unico della legislazione farmaceutica è una grande opportunità per tutti i cittadini italiani. Per la prima volta dopo tanti anni, si pone un focus organico e olistico su tutte le tematiche della salute. Dobbiamo dirimere le diseguaglianze, limare le disomogeneità regionali, cercare un efficientamento dell'amministrazione pubblica, riduzione dei costi e dell'energia". Così Stefano Mecchia, Senior Director, Communication & Corporate Public Affairs, Italy Chiesi, partecipando a Roma al convegno 'Adnkronos Q&A - Salute, prevenzione e risorse: le sfide'.

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