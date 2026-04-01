Farmaceutica, Mutti (Euromed Pharma Services): "A Filago hub innovativo da 80mila posti pallet"

"Il nuovo building di Filago attualmente ha una struttura di 27mila metri quadrati che verrà integrata entro la fine del 2026 da ulteriori 23mila metri quadrati, completando così l'intero immobile a nostra disposizione. Nella fase attuale la capacità di stoccaggio è di oltre 40mila posti pallet, ma con l'espansione prevista a fine anno ne raggiungeremo circa 80mila. Un hub di queste dimensioni ci permetterà di gestire volumi rilevanti, ottimizzando i processi operativi e sfruttando le economie di scala fondamentali nel settore della logistica". Così Monica Mutti, amministratore delegato di Euromed Pharma Services divisione logistica, descrive il nuovo hub logistico di Filago, Bergamo.

L'azienda del Gruppo Petrone è una 3pl (Third-party logistics) e si occupa "della logistica distributiva per il settore farmaceutico e dei prodotti per la salute - spiega Mutti - La nostra proposta si basa sulla personalizzazione e sull'alta qualità del servizio. Oltre alle attività base di stoccaggio, preparazione ordini e distribuzione, abbiamo integrato servizi a valore aggiunto anche grazie alle sinergie con le altre società del Gruppo Petrone. Tra questi, ad esempio, il monitoraggio dei tender per le gare ospedaliere, la fatturazione conto terzi, un portale dedicato al tracking degli ordini. Il nostro obiettivo è rispondere sia alle esigenze esplicite del mercato, sia a quelle implicite del settore, con l'obiettivo di anticipare soluzioni utili per i nostri clienti". La struttura di Filago ha richiesto "un investimento di circa 40 milioni di euro e si inserisce nel piano di crescita strategica di Euromed Pharma Services", sottolinea Mutti. "Insieme alla proprietà - aggiunge - abbiamo delineato un piano focalizzato sulla crescita organica: negli ultimi anni abbiamo acquisito nuovi spazi, ampliato il portafoglio clienti, ampliato la service offering e rafforzato l'organizzazione con personale qualificato e strumenti idonei alla gestione del business. Il sito di Filago rappresenta il naturale compimento di questa logica di espansione".

L'hub di Filago sarà un "centro innovativo dove l'automazione gestirà gran parte dei flussi - continua l'Ad - Abbiamo scelto di interconnettere diverse soluzioni tecnologiche con l'obiettivo di non rinunciare alla flessibilità e alla capacità di fornire soluzioni 'su misura', che consideriamo il nostro principale vantaggio competitivo. Per noi automazione non significa standardizzazione rigida, ma capacità di continuare a rispondere rapidamente alle esigenze dei clienti con processi più efficienti attraverso tecnologie avanzate. Implementeremo sistemi dedicati per tre diverse tipologie di movimentazione: la gestione del bancale intero, del collo standard e del pezzo sfuso".

Operare nel comparto Healthcare richiede infrastrutture specifiche per la gestione del farmaco, a partire da sistemi avanzati di climatizzazione. "La porzione di magazzino già operativa è stata interamente climatizzata e ospita una cella con capacità superiore ai 2mila posti pallet - evidenzia Mutti - A breve completeremo l'installazione delle scaffalature per l'intera area logistica. Dal punto di vista tecnico, per permettere l'operatività dei carrelli automatici Agv (muletti senza uomo a bordo) stiamo intervenendo sulla planarità delle superfici, ricostruendo le corsie per garantire gli standard Vdma richiesti da queste tecnologie".

Il polo logistico sarà dotato di tutte le certificazioni e autorizzazioni necessarie: "Dalla 219 per il farmaco alla 309/90 per gli stupefacenti, fino alle autorizzazioni per i prodotti alimentari e gli integratori - precisa la manager - Sarà inoltre presente un'officina farmaceutica a supporto delle attività già svolte nei siti di Grezzago e Pozzuoli, dedicata sia al prodotto finito per il commercio, sia ai prodotti per le sperimentazioni cliniche. Avremo inoltre l'autorizzazione come bonded warehouse per gestire, nazionalizzare e distribuire in Europa i farmaci provenienti da paesi extra-Ue".

L'immobile di Filago è stato costruito secondo i più moderni criteri di sostenibilità, ottenendo la certificazione Breeam excellent. "Questo riflette la politica del Gruppo Petrone che da anni pubblica il bilancio sociale e investe in ambito ambientale, di governance e di responsabilità sociale. Come Euromed Pharma Services siamo attivamente coinvolti in progetti di solidarietà, collaborando come partner del Banco Farmaceutico e di Emergency, e promuovendo iniziative di volontariato aziendale che vedono la partecipazione diretta dei nostri dipendenti", conclude Mutti.