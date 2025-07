Farmaceutica, sottosegretario Gemmato: "Confronto schietto e serrato con filiera per Testo unico"

"Oggi abbiamo avuto un confronto serrato e schietto con tutta la filiera della farmaceutica, partendo da Farmindustria, passando per l'ordine dei medici e dei farmacisti ed i soggetti attivi della filiera distributiva. È emersa da parte di tutti gli stakeholders la volontà di compendiare in un testo unico ciò che riguarda la farmaceutica". È il commento del sottosegretario di Stato al Ministero della Salute Marcello Gemmato a conclusione del convegno 'Verso il testo unico della legislazione farmaceutica', organizzato alla Camera dei deputati per la presentazione agli stakeholders dello schema di disegno di legge delega al Governo per la redazione del Testo Unico della legislazione farmaceutica.