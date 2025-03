Farmaci: Mandorino (Cittadinanzattiva), ‘nuova distribuzione soddisfa tutti’

““Abbiamo seguito questo provvedimento in tutto l’arco dell’anno, chiedendo direttamente ai farmacisti che devono praticarla e ai cittadini che ne usufruiscono cosa ne pensassero. Sebbene ci siano ancora dei margini di praticabilità ulteriore, perché molti cittadini ancora non sono a conoscenza di questa misura, chi ne è a conoscenza e ha già potuto utilizzarla è molto soddisfatto: sia farmacisti che cittadini, infatti, sono contenti di implementare questa misura”. Lo ha detto Annalisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva, oggi al Ministero, in occasione dell’evento “Farmaco accessibile: bilanci e prospettive. Un anno dalla norma”.