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Farmaci, Zagaria (Egualia): "Equivalenti e biosimilari per Ssn sostenibile"

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"Da tempo impegnati per l'eliminazione di sistemi distorsivi come il payback"

Riccardo Zagaria
Riccardo Zagaria
15 aprile 2026 | 20.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"E' possibile mantenere un accesso alle cure equo e sostenibile per i cittadini anche in un contesto come quello attuale, caratterizzato da risorse limitate, sostenendo chi oggi contribuisce a generare risparmi e garantire la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Un sistema che esiste dal 1978, a cui siamo profondamente legati e che vogliamo continuare a sostenere. Questo è possibile supportando imprese come le nostre, che mettono a disposizione farmaci di comprovata qualità, equivalenti e biosimilari. La sostenibilità del sistema si costruisce quindi investendo e sostenendo le aziende che generano risparmi". Lo ha detto Riccardo Zagaria, presidente di Egualia, l'associazione nazionale che riunisce le industrie produttrici di farmaci equivalenti, biosimilari e value added medicines, intervenuto da remoto al convegno 'Adnkronos Q&A - Salute, prevenzione e risorse: le sfide', oggi a Roma.

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"Le azioni che possono essere messe in campo per garantire la sostenibilità del sistema sono diverse e vanno considerate non nel brevissimo termine, ma con una visione di medio-lungo periodo - ha aggiunto Zagaria - Da tempo portiamo avanti battaglie come l'eliminazione di meccanismi distorsivi quali il payback, che non vanno nella direzione corretta, e sosteniamo iniziative volte ad adottare modelli di gara più sostenibili rispetto a quelli attuali". "Si tratta di esempi concreti di misure che possono essere sviluppate nel dialogo tra istituzioni e imprese, per garantire che il Servizio sanitario nazionale resti sostenibile e che i costi di un normale aumento della spesa sanitaria non ricadano sui cittadini", ha concluso.

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egualia zagaria equivalenti biosimilari sanità sostenibile farmaci
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