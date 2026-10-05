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Fism for people, a Cagliari due giornate dedicate alla prevenzione e agli screening gratuiti

05 ottobre 2026 | 10.54
Redazione Adnkronos
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Due giornate a Cagliari per parlare di prevenzione, ricerca e accesso alle cure con "Fism for people – Facciamo germogliare la prevenzione", il progetto della Federazione delle società medico-scientifiche italiane che porta a confronto istituzioni, professionisti sanitari, società scientifiche e associazioni di pazienti. Oggi, 2 ottobre, al T Hotel la giornata di confronto, aperta dal presidente della Commissione Affari sociali della Camera Ugo Cappellacci e dal sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, con al centro anche il nuovo aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) e l'ampliamento degli screening. Ampio spazio è stato dedicato anche al valore fondamentale delle vaccinazioni per contrastare malattie, oltre che alle eccellenze della ricerca universitaria del capoluogo sardo. Domani la seconda parte dell'iniziativa arriva invece tra i cittadini, con il Villaggio della Salute al Parco della Musica: dalle 10 alle 17 screening gratuiti cardiovascolari, metabolici, ginecologici, oculistici e nefrologici, oltre a consulenze e colloqui di supporto. Cagliari è la seconda tappa del progetto dopo Bari, ma l'obiettivo è quello di portare la cultura della prevenzione in tutta Italia.

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