Giornata cancro rene, al via campagna di sensibilizzazione Ipsen-Anture

Il tumore del rene ogni anno colpisce circa 435.000 persone in tutto il mondo, con un'incidenza in aumento anche tra gli under 50. Solo in Italia nel 2024 sono stati stimati quasi 13.300 nuovi casi. Nel nostro Paese 154.800 persone vivono dopo la diagnosi e la sopravvivenza netta a 5 anni è pari al 71% per entrambi i sessi. In occasione del World Kidney Cancer Day 2025, che si celebra giovedì 19 giugno, Ipsen e Anture (Associazione nazionale tumore del rene) promuovono la campagna di sensibilizzazione 'Mostra un po' di amore ai tuoi reni'. "Con tutto il mio cuore", "Segui il tuo cuore'… Ma quando mai qualcuno ha detto: segui i tuoi reni?!" sono alcuni passaggi del video realizzato in occasione dell'iniziativa internazionale.

"La sopravvivenza dei pazienti affetti da carcinoma renale è in costante aumento: rispetto agli anni '90, gli anni 2000 hanno registrato un incremento assoluto di 11 punti percentuali in Italia - spiega Giuseppe Procopio, direttore Programma Prostata e Struttura dipartimentale di Oncologia medica genitourinaria, Fondazione Irccs Istituto nazionale tumori di Milano - Si tratta di uno dei risultati più significativi ottenuti, dovuto in larga parte all'introduzione di terapie innovative per la fase avanzata della malattia, che sono arrivate negli ultimi decenni. Tra i principali fattori di rischio riconosciuti per questa neoplasia ci sono il fumo di sigaretta, l'ipertensione, l'obesità e l'esposizione professionale a cancerogeni ambientali quali radiazioni ionizzanti. Ancora una volta è quindi fondamentale adottare uno stile di vita sano e ascoltare i segnali del proprio corpo, senza mai trascurare l'importanza dei reni".

Il World Kidney Cancer Day è la Giornata internazionale di sensibilizzazione sul tumore del rene ideata dall'International Kidney Cancer Coalition (Ikcc), una rete indipendente di associazioni di pazienti provenienti da 45 Paesi, in cui l'associazione italiana Anture ha un ruolo chiave a livello di direttivo. Celebrata ogni anno il terzo giovedì di giugno, questa giornata rappresenta un'importante opportunità di mobilitazione globale che coinvolge pazienti, caregiver, operatori sanitari, istituzioni e aziende.

"Informare è una delle priorità della nostra associazione. Il tumore del rene, purtroppo, è ancora poco conosciuto, ed è per questo che riteniamo fondamentale sensibilizzare il grande pubblico, spiegando i principali fattori di rischio e promuovendo l'importanza dell’ascolto del proprio corpo - afferma Tonia Cinquegrana, presidente di Anture - Per avvicinarci al maggior numero di persone, quest'anno abbiamo scelto un tono leggero che non sminuisce il messaggio, ma al contrario lo rende più accessibile, comprensibile e non allarmante. Per noi di Anture, questa giornata è un'ulteriore occasione per unire le forze con tutti coloro che ogni giorno affrontano questa neoplasia e si impegnano affinché la condizione dei pazienti possa migliorare".

Il claim del World Kidney Cancer Day 2025 è 'Show your kidneys some love', tema che Ipsen e Anture hanno declinato in italiano con la campagna 'Mostra un po' di amore ai tuoi reni', per incuriosire e rendere il messaggio immediato. Il video dell'iniziativa - realizzato con la partecipazione straordinaria di Laura Formenti, stand up comedian e attrice - usa un tono semplice, ma capace di far riflettere sull'importanza dei reni, organi spesso poco conosciuti e tuttavia fondamentali per la nostra salute. Sarà diffuso dal 14 al 21 giugno sul canale YouTube di Comedy Central e su Pluto Tv, e resterà disponibile anche sul sito web e sui canali social di Ipsen e Anture.

"Fin dalle prime edizioni della Giornata internazionale sul tumore del rene, Ipsen e Anture hanno unito le forze per alzare il livello di attenzione su questa patologia che, nelle fasi iniziali, è spesso silente - dichiara Patrizia Olivari, presidente e amministratore delegato di Ipsen S.p.A. - Lo diciamo da anni e lo ripetiamo con convinzione anche oggi: parlarne è il primo passo per aumentare la consapevolezza. I grandi passi avanti compiuti nel trattamento di questa neoplasia grazie alle innovazioni portate da una instancabile ricerca scientifica si traducono in anni di vita guadagnati. Questo è l'obiettivo che ci vede fortemente focalizzati sia come azienda sia in generale come sistema salute".