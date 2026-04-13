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Giornata emofilia: Riva (Cnel), 'valorizzare figura del medico specialista'

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13 aprile 2026 | 15.30
Redazione Adnkronos
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"Il medico che si occupa del paziente emofilico è una persona che non stacca mai dal punto di vista lavorativo ed è un aspetto che va riconosciuto, anche economicamente. E' necessario che il medico specialista sia davvero preparato, perché è colui che prescrive la terapia. In tale contesto, l'impegno del Cnel è proprio questo: aprire un tavolo tecnico assieme a Cnel, Fnomceo, università e istituzioni". Lo ha detto Francesco Riva, consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro – Cnel, intervenendo a Roma al convegno per la XXII Giornata Mondiale dell'Emofilia, promosso da FedEmo.

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