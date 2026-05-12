circle x black
Cerca nel sito
 

Giornata infermiere, Schillaci 'professionisti sempre più qualificati"

sponsor

12 maggio 2026 | 16.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"È doveroso essere qui oggi per celebrare gli infermieri, professionisti che svolgono un grandissimo lavoro per il Servizio sanitario nazionale. La professione si sta evolvendo. Siamo dalla loro parte. Abbiamo bisogno di personale sempre più qualificato per assicurare migliori cure ai cittadini". Sono le parole del ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenuto al convegno 'Un secolo di sapere infermieristico - Nati per prendersi cura, formati per eccellere', organizzato oggi a Roma dalla Fnopi (Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche) in occasione della Giornata internazionale dell'infermiere (12 maggio).  Un appuntamento che si è svolto alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Lazio, l'arrivo del Nasdaq a Formello - Video
Commerzbank, Tajani: "Unicredit non fa operazioni anti-tedesche" - Video
News to go
Passaporto, richiesta possibile in 7.500 uffici postali in tutta Italia
News to go
Caro carburanti e poca redditività, le rotte aeree minori rischiano di sparire
News to go
Tanti medici ma pochi infermieri, le cause in un rapporto sull'Italia
Race for the Cure, Cucinotta: “Mia sorella e il tumore al seno, prevenzione salva la vita" - Video
Race for the Cure, Gualtieri: “Clima straordinario, evento unico al mondo” - Video
A Roma l'onda rosa per Race for the Cure, sport e prevenzione contro il tumore al seno - Video
News to go
Palestina in campo il 29 maggio, la partita al Maradona contro il Napoli world
Fiorello a Tennis & Friends: "Prevenzione migliore medicina per arrivare a 66 anni in forma" - Video
Luca Barbarossa a Tennis & Friends: “Prevenzione fondamentale, qui sport e salute si incontrano"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza