Giulia Veronesi, 'cancro polmone in aumento, campagne antifumo non bastano'

23 gennaio 2026 | 13.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Nonostante le norme più restrittive che abbiamo messo in atto negli ultimi anni e le varie campagne antifumo, ancora oggi in Italia circa un quarto della popolazione adulta fuma. Il tumore polmonare resta la prima causa di morte negli uomini ed è in aumento nelle donne". Lo ha detto Giulia Veronesi, membro del Comitato Lotta al fumo Fondazione Umberto Veronesi, alla presentazione – oggi a Milano - della campagna nazionale contro il fumo, rivolta a tutti i cittadini e promossa da Aiom - Associazione Italiana di Oncologia Medica, Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione Aiom. 

