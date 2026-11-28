"Nel realizzare questo cortometraggio la cosa che mi ha colpito di più in riferimento al mondo Parkinson che ci hanno raccontato, è come le persone scoprono di avere questa malattia. Spesso viene ricondotta, in modo superficiale, al tremolio, in realtà c'è molto di più: Parkinson Italia ci ha spiegato che uno dei sintomi è, ad esempio, la perdita dell'olfatto. Produrre questo film, trovare la metafora giusta per raccontarlo, mi ha permesso anche di conoscere la malattia in maniera più approfondita e di approcciarmi alla stessa in maniera diversa". Così Gianluca Gresti, regista e studente del centro sperimentale di Cinematografia, vincitore con il cortometraggio "Un, due, tre, stella!" del primo contest sulla vita con la malattia, promosso in occasione della giornata nazionale del Parkinson dalla confederazione Parkinson Italia con il patrocinio della Fondazione Limpe ed il supporto non condizionante di Zambon.