circle x black
Cerca nel sito
 

HIV, Andreoni (SIMIT): "Farmaci long attitude parte del successo nel trattamento"

27 novembre 2025 | 17.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il trattamento delle infezioni da HIV oggi ha raggiunto dei successi incredibili. In tutti i pazienti che assumono regolarmente la terapia è possibile controllare la replicazione del virus e quindi trasformare queste persone in soggetti che sempre di più assomigliano a quelli del resto della popolazione. La malattia non si trasmette più in questi pazienti, quindi è un grande successo. Questo successo si è arricchito ulteriormente di un nuovo fattore, cioè la possibilità di usare dei farmaci long acting." Ha dichiarato il Direttore Scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali e Componente del Consiglio Superiore di Sanità Massimo Andreoni, a margine dell'evento "IST-HIV Call 2025: quali opportunità di gestione e prevenzione per l'emergenza sanitaria silente" a Palazzo Wedekind a Roma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza