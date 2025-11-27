HIV, Andreoni (SIMIT): "Farmaci long attitude parte del successo nel trattamento"

"Il trattamento delle infezioni da HIV oggi ha raggiunto dei successi incredibili. In tutti i pazienti che assumono regolarmente la terapia è possibile controllare la replicazione del virus e quindi trasformare queste persone in soggetti che sempre di più assomigliano a quelli del resto della popolazione. La malattia non si trasmette più in questi pazienti, quindi è un grande successo. Questo successo si è arricchito ulteriormente di un nuovo fattore, cioè la possibilità di usare dei farmaci long acting." Ha dichiarato il Direttore Scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali e Componente del Consiglio Superiore di Sanità Massimo Andreoni, a margine dell'evento "IST-HIV Call 2025: quali opportunità di gestione e prevenzione per l'emergenza sanitaria silente" a Palazzo Wedekind a Roma.