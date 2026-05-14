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Hiv: infettivologa Castagna (San Raffaele), "Con cabotegravir obiettivo è ridurre infezioni"

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14 maggio 2026 | 11.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La PrEP long acting con cabotegravir ha finalmente ottenuto la rimborsabilità. Ora possiamo offrire gratuitamente alle persone negative, ma ad alto rischio di contrarre l'infezione da Hiv, questo strumento che ha dimostrato in fase registrativa di ridurre drasticamente il rischio di nuove infezioni. In Italia ancora oggi abbiamo più di 2000 nuove infezioni l'anno. Per questo dobbiamo agire con un approccio integrato per ridurle". Così Antonella Castagna, primario di Malattie infettive dell'Irccs ospedale San Raffaele e professoressa di Malattie infettive all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, intervenendo l'incontro 'Oltre la cronicità del quotidiano', organizzato a Milano da ViiV Healthcare. Durante l'appuntamento è stato annunciato che cabotegravir iniettabile a lunga durata d'azione e in compresse è ora disponibile in Italia per la prevenzione dell'Hiv.

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