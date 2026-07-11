circle x black
Cerca nel sito
 

In estate il dolore non va in vacanza. Le regole della fisiatra "per evitare mal di schiena e cervicale"

Dal viaggio all'attività fisica cosa fare per non rovinarsi le ferie. Maria Gabriella Schettino: "In auto regolare bene il sedile, in aereo il nemico è l'immobilità e una corretta idratazione aiuta a mantenere una buona circolazione"

Nella foto Maria Gabriella Schettino, medico chirurgo specialista in Medicina fisica e riabilitativa
Nella foto Maria Gabriella Schettino, medico chirurgo specialista in Medicina fisica e riabilitativa
11 luglio 2026 | 15.30
Lucia Scopelliti
LETTURA: 2 minuti

Il dolore non va in vacanza. Le ferie dovrebbero essere sinonimo di relax, ma spesso sono proprio il periodo in cui compaiono lombalgia, cervicalgia e altri dolori muscolo-articolari. Nella maggior parte dei casi non sono casuali: sono la conseguenza di cambiamenti improvvisi nelle nostre abitudini, come lunghi viaggi, posture scorrette, materassi diversi o un'attività fisica più intensa del solito. Con qualche semplice accorgimento è possibile prevenirli e godersi le vacanze senza fastidi. Maria Gabriella Schettino, medico chirurgo specialista in Medicina fisica e riabilitativa e professoressa della Facoltà Medicina e Chirurgia all'università degli studi di Salerno, offre alcune regole. A cominciare dagli spostamenti che si dovranno affrontare per raggiungere le mete di vacanza.

"In auto - spiega - la prevenzione parte dalla postura. È importante regolare correttamente il sedile, sostenere bene la zona lombare e non restare alla guida troppo a lungo: ogni 60-90 minuti è consigliabile fermarsi, camminare qualche minuto e fare piccoli esercizi di mobilità". In aereo, invece, "il principale nemico è l'immobilità. Restare seduti per molte ore - aggiunge - può rallentare la circolazione e favorire gonfiore e pesantezza alle gambe. Per questo è utile muovere spesso piedi e caviglie e, quando possibile, alzarsi e percorrere qualche passo nel corridoio. Anche una corretta idratazione aiuta a mantenere una buona circolazione; chi soffre di gonfiore può beneficiare dell'uso di calze a compressione e di calzature comode".

Una volta arrivati a destinazione "è bene evitare di passare dalla sedentarietà a un'intensa attività fisica - suggerisce Schettino - Escursioni, sport e lunghe camminate vanno affrontati gradualmente, con un adeguato riscaldamento e scarpe che garantiscano stabilità". Per il riposo, osserva la dottoressa, "un buon supporto per la cervicale può prevenire dolori al risveglio, mentre nella gestione dei bagagli è sempre consigliabile piegare le ginocchia, mantenere il peso vicino al corpo ed evitare torsioni improvvise della schiena".

"Il dolore non va sottovalutato né mascherato con un uso eccessivo di antinfiammatori. Se persiste per più di due o tre giorni, si irradia alla gamba o limita i movimenti, è opportuno rivolgersi a un fisiatra per una valutazione. La prevenzione resta l'arma più efficace: prendersi cura della postura e della salute muscolo-scheletrica, anche prima della partenza, permette di vivere le vacanze con maggiore serenità e benessere", conclude Schettino.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
estate dolore regole per prevenire dolore mal di schiena cervicale dolori muscolo articolari fisiatra maria gabriella schettino vacanze
Vedi anche
Il "giustiziere" anti-writer, Ghost Pitur in azione mentre ripulisce i muri imbrattati - Video
Grecia, caccia F-16 prende fuoco dopo atterraggio di emergenza a Zante - Video
Pensioni, donne ancora penalizzate: assegni più bassi rispetto agli uomini - Video
Montecassino, al cardinale Pizzaballa il premio 'Pacis Nuntius 2026': "È anche una responsabilità" - Video
News to go
Design e ideazione estetica: bonus già esaurito
Spionaggio, il difensore dell'ex 007 Di Pasquale: "Trascinato nella polvere" - Video
Ue, Fitto: "Coesione obiettivo centrale, va modernizzata per nuove esigenze" - Video
Prima processione digitale in Italia, il santo è uno schermo e i lumini sono smartphone - Video
Palermo, i droni filmano e multano i trasgressori dei rifiuti – Video
Fendi a Roma, c'è anche Sarah Jessica Parker per la sfilata alla Gnamc - Video
Marracash e Guè superospiti al concerto di Sfera Ebbasta - Video
Centrosinistra, campo largo a Napoli: il comizio interrotto da Potere al Popolo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza