In Italia 144mila con Sm, Barometro Aism fotografa emergenza sanitaria e sociale

La sclerosi multipla (Sm) è la principale causa di disabilità neurologica nei giovani adulti e colpisce oltre 144mila persone in Italia, con 3.650 nuove diagnosi ogni anno. Giovani tra i 20 e i 40 anni e 2 su 3 sono donne. Oltre alle sfide mediche, chi convive con la Sm e patologie correlate affronta difficoltà quotidiane legate all'accesso alle cure, alla burocrazia, al mondo del lavoro e alla discriminazione. La patologia ha un costo: 6,7 miliardi di euro l’anno a carico del sistema sanitario. Il 10% di chi soffre di Sm, 14mila persone tra i 45 e i 60, affronta quotidianamente una battaglia con almeno otto sintomi invisibili e non riceve risposte e assistenza adeguate. È quanto emerge dal Barometro Sm e patologie correlate 2025, realizzato da Aism - l’Associazione italiana sclerosi multipla, e presentato alla Camera a ridosso della giornata mondiale della Sclerosi multipla (30 maggio). Il report offre una panoramica dettagliata su queste criticità, mettendo in luce le urgenze da affrontare.