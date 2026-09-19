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Innovazione, prevenzione e prossimità: le sfide della salute al Convegno di Federfarma

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19 settembre 2026 | 07.42
Redazione Adnkronos
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I principali attori del mondo della salute si sono ritrovati a Milano per l'appuntamento annuale di Federfarma Lombardia, realizzato insieme a The European House Ambrosetti, che ha acceso i riflettori sulla necessità di un sistema salute che coniughi prossimità, innovazione e capacità di gestire l'invecchiamento della popolazione, anche attraverso la prevenzione sul territorio. Al centro del confronto il ruolo delle farmacie, sempre più integrate nella rete dei servizi sanitari, dalla prevenzione agli esami diagnostici fino alla telemedicina.

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