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Ipertensione polmonare, Vivenzio (Amip): "Con la musica i pazienti si sentono meno soli"

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Sulla campagna Aria di vita: "Gli artisti hanno trasformato le nostre esigenze ed emozioni in arte"

Vittorio Vivenzio, presidente di Amip
Vittorio Vivenzio, presidente di Amip
25 marzo 2026 | 15.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“È importante partecipare a queste campagne di sensibilizzazione perché, innanzitutto, l’arte e lo sport uniscono. Ciò che ci è stato proposto con questo progetto è fondamentale. Gli artisti con i quali abbiamo condiviso, grazie anche a Msd, le nostre esigenze e le nostre emozioni, hanno trasformato tutto questo e le nostre aspettative, proprio in arte. Questa melodia colpisce, fa conoscere l’ipertensione arteriosa polmonare e le esigenze dei pazienti ad una società civile e clinica, permettendo loro, al contempo, di essere informati sulla presenza di associazioni e quindi di sentirsi meno soli”. Lo ha detto Vittorio Vivenzio, presidente di Amip - Associazione malati di ipertensione polmonare, intervenendo a Roma in occasione della presentazione della campagna di sensibilizzazione sull'ipertensione arteriosa polmonare (Iap) ‘Aria di vita - ed è musica per le persone con ipertensione arteriosa polmonare’, promossa da Msd Italia con il patrocinio, della stessa associazione e di Aipi - Associazione ipertensione polmonare italiana.

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Le persone con ipertensione arteriosa polmonare “oggi sono più consapevoli” dei loro bisogni. “Avere più farmaci a disposizione permette loro di condurre una vita migliore - aggiunge Vivenzio - Questo è constatato anche dal fatto che il paziente, vent’anni fa, veniva identificato con una patologia, oggi, invece, è una persona con un disturbo che vuole essere ancora attiva nella vita quotidiana, che non vuole sentirsi un peso, ma vuole poter dare qualcosa, giornalmente, alla società e alla famiglia”.

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Iap ipertensione arteriosa polmonare Aria di vita
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