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Malattie cardiovascolari, al Senato il confronto sul Safe Hearts Plan: prevenzione e corretti stili di vita

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12 maggio 2026 | 17.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Le malattie cardiovascolari continuano a rappresentare la principale causa di morte in Italia e in Europa. Nel nostro Paese provocano 25 morti ogni ora, oltre 220 mila ogni anno, e sono responsabili del 30,9% di tutti i decessi, con un impatto crescente sulla salute pubblica, sulla qualità della vita dei cittadini e sulla sostenibilità dei sistemi sanitari. Se ne è discusso al convegno nazionale organizzato a Roma e dedicato al Safe Hearts Plan, il Piano europeo per la salute cardiovascolare promosso dall'Unione Europea per affrontare in modo coordinato quella che rappresenta la più grande emergenza sanitaria del continente.

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