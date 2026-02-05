circle x black
Malattie rare, a Roma il tavolo tecnico per odontoiatria nei fragili

05 febbraio 2026 | 08.16
Redazione Adnkronos
Prevenire i sanguinamenti che potrebbero dare esiti importanti e richiedere cure intensive per i pazienti affetti da Mec (malattie emorragiche congenite) è importante, anche quando si parla di odontoiatria. Se ne è parlato a Roma al convegno   'Odontoiatria speciale nel soggetto fragile' promosso e organizzato dalla Sioh, la Società italiana di odontostomatologia per l'handicap, insieme al Cnel e a Fedemo, la Federazione delle associazioni emofilici. Un incontro che rappresenta il prosieguo del percorso avviato lo scorso ottobre al Cnel dai tre soggetti promotori, con l'obiettivo di inserire l'Odontoiatria speciale nel Piano nazionale della prevenzione e istituire un Tavolo tecnico nazionale dedicato alla prevenzione e alle cure odontoiatriche per i soggetti fragili. 

