Malattie rare: a Roma l’esposizione ‘Ridefiniamo l’inclusione: parole e immagini per la health equity’

L'inaugurazione dell’esposizione “Illustrazioni in mostra – ridefiniamo l’inclusione: parole e immagini per la health equity”, organizzata a Palazzo Merulana a Roma da OMaR, con il contributo non condizionante di Sobi, è stata l’occasione per puntare i riflettori sull’importanza di ridefinire, appunto, il concetto di inclusione, secondo oltre 30 persone con malattie rare e non solo, attraverso l’arte, grazie all’aiuto di 10 illustratori che hanno trasformato in immagini il loro sentimento. La mostra è stata il risultato finale dell’intero omonimo progetto, realizzato da OMaR con il patrocinio di AMARE Onlus, Fondazione Paracelso, La Lampada di Aladino ETS e il contributo non condizionante di Sobi.