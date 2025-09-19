circle x black
Malattie rare, Lucchini (Reg. Lombardia): "Regione al fianco di chi ha la Sla"

L’assessora alla Famiglia nella Giornata nazionale: "Accensione luce verde esprime la volontà di continuare a lavorare con le associazioni e con Aisla"

Elena Lucchini
19 settembre 2025 | 12.04
Redazione Adnkronos
"Oggi è una giornata importante a cui Regione Lombardia ha voluto aderire con convinzione per portare il proprio sostegno nei confronti delle persone con la Sla e nei confronti delle loro famiglie. Un impegno che viene esteso a chi ogni giorno mette a disposizione il proprio tempo e il proprio cuore, per aiutare tutte queste persone". Lo ha detto Elena Lucchini, assessora alla Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia nella XXVIII Giornata nazionale Sla, sclerosi laterale amiotrofica, per la cui celebrazione il Palazzo Lombardia, così come altri palazzi e monumenti, si è illuminato di verde. L’iniziativa è parte della più grande campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi promossa da Aisla, Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, 'Coloriamo l’Italia di verde'.

"E’ un impegno che abbiamo voluto rinnovare anche attraverso l'accensione di questa luce verde a Palazzo Lombardia - spiega Lucchini - E' un gesto semplice, ma pieno di amore, con il quale portare speranza e vicinanza a tutte queste persone, soprattutto per garantire e confermare la volontà di continuare a lavorare in questo dialogo costruttivo con le associazioni e con Aisla".

"La nostra volontà - rimarca l'assessore - è quella di migliorare i servizi sul territorio, supportare i caregiver familiari" garantendo "le risorse adeguate. Il gesto semplice di oggi vuole far comprendere che noi, come istituzioni, ci siamo, siamo al loro fianco e siamo qui per lavorare insieme. Nessuno è solo - conclude Lucchini - Le istituzioni stanno lavorando in modo corale con le associazioni che rappresentano le persone con la Sla e credo che sia veramente importante il lavoro di squadra per garantire un futuro e un'assistenza costante".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Giornata nazionale Sla Elena Lucchini Coloriamo l’Italia di verde Aisla Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica
