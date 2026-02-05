circle x black
Malattie rare: Riva (Cnel), 'chiediamo obbligo di tutela per pazienti fragili' per salute orale

05 febbraio 2026 | 08.16
"Con l'onorevole Loizzo, Sioh-Società italiana di odontostomatologia per l'handicap e FedEmo-Federazione delle associazioni emofilici, vogliamo creare un mondo diverso, in cui la politica si fa carico anche di pazienti fragili. Vogliamo proprio mettere" nero su bianco "l'obbligo di poter tutelare questi pazienti dal punto di vista sanitario". Così Francesco Riva, consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e coordinatore del gruppi di lavoro 'Promozione degli stili di vita ed educazione alla salute', partecipando al convegno 'Odontoiatria speciale nel soggetto fragile' promosso e organizzato dalla Sioh insieme a Fedemo e al Cnel.

