"Esserci sempre è il nostro motto. Anche in questa occasione, la Polizia di Stato è presente con la fanfara a cavallo, con dei magnifici cavalli grigi e gli uomini e le donne della polizia. Un segnale di sostegno all'Associazione per le persone affette da Sla e loro famiglie". Lo ha detto l'Ispettore Natalino Bartucca, comandante della Fanfara a cavallo della Polizia di Stato della caserma 'La Marmora', Roma Trastevere, intervenendo a 'La promessa per la ricerca sulla Sla', l'evento benefico promosso da Aisla - Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica per raccogliere fondi a favore della ricerca.