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Mandorino (Cittadinanzattiva), "Vaccino rsv a livello nazionale per proteggere anziani e fragili"

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04 novembre 2026 | 07.50
Redazione Adnkronos
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"La lotta al virus respiratorio sinciziale è cruciale soprattutto per le ricadute che ha sulla popolazione più anziana e più fragile". Prevedere la vaccinazione "a livello nazionale significherebbe evitare quelle difformità e quelle disuguaglianze tra le Regioni che troppo spesso caratterizzano il nostro Servizio sanitario". Lo ha detto Anna Lisa Mandorino, segretaria generale Cittadinanzattiva, partecipando a Milano all'incontro con la stampa promosso da Gsk nel corso della settimana internazionale di sensibilizzazione sul virus respiratorio sinciziale - Rsv (2-8 novembre).

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