Manovra, Castellone (M5S): "C'è poco per specialisti ambulatoriali e territorio"

Vicepresidente Senato al 57esimo Congresso Sumai-Assoprof, 'noi opposizioni chiediamo l'assunzione di più personale superando il vincolo legato ai parametri del 2004'

11 novembre 2025 | 17.13
Redazione Adnkronos
"In questa legge di bilancio c'è molto poco per gli specialisti ambulatori e, in particolare, per il territorio. Noi come opposizioni abbiamo inserito un pacchetto di emendamenti che punta soprattutto a questo, a chiedere più assunzione di personale superando anche il vincolo legato ai parametri del 2004, a valorizzare i professionisti della sanità svincolando gli aumenti contrattuali al rinnovo dei contratti e a pensare a nuovi modelli di organizzazione territoriale di cui abbiamo parlato oggi". Così all'Adnkronos Salute la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone (M5S), intervendo alla tavola rotonda 'Dove finisce la teoria ed inizia la cura, partiti a confronto', all'interno del 57esimo Congresso nazionale del sindacato degli specialisti ambulatoriali Sumai-Assoprof, in corso a Roma.

