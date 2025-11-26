circle x black
Marras (Toscana): "Evidente la carenza strutturale di finanziamenti alla sanità"

'Industrie che operano nel settore delle scienze per la vita trovano grande spazio nella nostra regione'

Leonardo Marras
26 novembre 2025 | 14.38
Redazione Adnkronos
In Toscana "è evidente come il soccorso di bilancio", ossia la necessità di stanziamento di fondi aggiuntivi "sia importante. Questo testimonia le carenze strutturali del finanziamento alla sanità pubblica in Italia". Così Leonardo Marras, assessore allo Sviluppo economico e turismo della Regione Toscana, alla terza delle 4 giornate del Forum Risk Management di Arezzo. Un evento che "abbraccia il tema della sanità da più punti di vista", sottolinea.

Intervenendo sull'importanza che il settore delle scienze della vita ha in Toscana dal punto di vista industriale, l'assessore spiega che "i grandi fornitori" del settore "nella nostra regione trovano spazio su più fronti, non solo quello farmaceutico, ma anche quello dei dispositivi elettromedicali". Sono "settori ad alto valore aggiunto che vedono la Toscana ai più avanzati livelli sul piano nazionale. E' molto interessante anche notare il fatto che in questa regione ci sia un peso specifico degli investimenti in ricerca e sviluppo mediamente più alto che altrove. La sanità pubblica, che in Toscana ha un modello veramente originale - evidenzia - è stata capace negli anni di costruire anche un terreno fertile per attrarre anche produzioni di alto livello, che si abbina alla presenza di altrettanto rilevanti centri di ricerca universitari".

Compito della sanità è garantire servizi per la "salute dei cittadini - rimarca Marras - ma è anche qualcosa di più e merita tutta l'attenzione che deve esserle rivolta. Ecco perché noi continuiamo a parlare delle questioni che afferiscono al finanziamento adeguato della sanità pubblica a livello nazionale: senza di esso - conclude - è difficile difendere e presidiare anche tutto questa realtà".

Forum Risk Management Leonardo Marras Regione Toscana finanziamenti per sanità settore delle scienze della vita
