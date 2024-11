Medicina, Massimo Agosti nuovo presidente neonatologi Sin

Massimo Agosti, professore ordinario di Pediatria e direttore della scuola di specializzazione all'università degli Studi dell'Insubria, è il nuovo presidente della Società italiana di neonatologia (Sin). "I cosiddetti 'Primi 1000 giorni', dal concepimento ai 2 anni di vita, condizionano la salute a lungo termine dell'essere umano. La neonatologia ha, quindi, un ruolo fondamentale e la responsabilità di creare, insieme alle famiglie, le condizioni ottimali per poter garantire il miglior futuro possibile per ogni neonato, costruendo ponti multidisciplinari e multiprofessionali con gli ambiti perinatali, pediatrici e specialistici", afferma il neo presidente Sin, anche direttore della Neonatologia e Terapia intensiva neonatale e del Dipartimento Materno Infantile dell'Ospedale Del Ponte di Varese. Agosti è stato eletto per il triennio 2024-27, a Padova nel corso del XXX Congresso nazionale della Sin.

"Tra gli obiettivi principali del nuovo mandato: omogeneità delle cure e contrasto alle disuguaglianze relative ai livelli di salute neonatale in Italia e dialogo aperto con le istituzioni; alleanza con le famiglie dei neonati e con le associazioni dei genitori; promozione dell'allattamento anche per i più fragili; continuità assistenziale nella cura del neonato dopo la dimissione ospedaliera", elenca la Sin. "Le sfide da affrontare sono molte - sottolinea Agosti - ma ciascuna di esse rappresenta anche un'opportunità; dobbiamo continuare a lavorare insieme per costruire un sistema che metta al centro il neonato e la famiglia tutta, garantendo cure adeguate e accessibili in modo omogeneo, per promuovere, sin dall'epoca neonatale, una salute di qualità".