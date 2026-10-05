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Nobel per la Medicina a Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel

Per le loro scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e l'optogenetica

La proclamazione dei Nobel per la Medicina 2026 - (Afp)
La proclamazione dei Nobel per la Medicina 2026 - (Afp)
05 ottobre 2026 | 11.46
Paola Olgiati e Lucia Scopelliti
LETTURA: 1 minuti

Il premio Nobel per la Medicina o la Fisiologia 2026 è stato assegnato a Karl Deisseroth (Usa), Peter Hegemann (Germania) e Georg Nagel (Germania) "per le loro scoperte relative ai canali ionici attivati dalla luce e all'optogenetica".

Ad annunciare i vincitori dal Karolinska Institutet di Stoccolma è stato il segretario generale dell'Assemblea dei Nobel, Thomas Perlman. I tre scienziati si divideranno 12 milioni di corone svedesi (1 milione in più rispetto agli ultimi anni), pari a circa 1,066 milioni di euro.

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