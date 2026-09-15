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Michael J. Fox, standing ovation agli Emmy Awards: "Accettare il Parkinson non vuol dire arrendersi"

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L'attore americano ha ricevuto il Bob Hope Humanitarian Award

Michael J. Fox - fotogramma/ipa
Michael J. Fox - fotogramma/ipa
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15 settembre 2026 | 10.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Michael J. Fox ha ricevuto durante gli Emmy Awards il Bob Hope Humanitarian Award, il riconoscimento che celebra le personalità della televisione e dello spettacolo che si sono distinti per un impegno filantropico profondo e duraturo.

"Accettare il Parkinson non significava arrendermi. Significava fare tutto ciò che potevo per chi vive con questa malattia", ha detto l'attore. "All’inizio ho tenuto nascosta la mia diagnosi di Parkinson. Temevo che avrebbe influito sul mio lavoro e sul rapporto con il pubblico. Avrebbero riso, se avessero saputo che ero malato?", ha raccontato l’attore dal palco.

Poi, però, "sono rimasto sbalordito dal sostegno che ho ricevuto. Il sostegno di tutti voi". Un sostegno che "mi ha dato una grande carica. Mi ha fatto sentire che potevo continuare a fare questo lavoro, che non avevo perso ciò che faccio e che nessuno poteva portarmelo via. E tutto questo è successo perché mi siete stati vicini. Ve ne sono davvero grato".

Il premio

Il premio, dedicato allo spirito di altruismo e all’impatto sociale positivo lasciato da Bob Hope - celebre attore e comico britannico‑americano, noto anche per i decenni di tournée umanitarie e di intrattenimento per le truppe - non viene assegnato ogni anno, ma solo quando l’Accademia ritiene che esista un candidato che incarni pienamente quei valori.

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Emmy Awards Michael J. Fox Parkinson
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