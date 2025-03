Moroncini (università Marche), Jak inibitore molecole molto promettenti anche per trattamento Les 

“Nuova classe di immunomodulatori per via orale bloccano uno specifico enzima che attiva diversi recettori cellulari. Pur riconoscendo un bersaglio molecolare specifico in realtà sono antiinfiammatori modulatori ad ampio spettro. Il mio centro è impegnato in un trial clinico multicentrico per se abbiano nel Lupus eritematoso sistemico un’efficacia pari a quella che hanno già dimostrato in altre malattie per le quali sono autorizzate, come l’artrite reumatoide o l’artrite psoriasica. Attendiamo con ansia esito sperimentazioni”.