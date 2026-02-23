Murzi (J&J): "Importante formare personale su nuove tecnologie"

"Crediamo che un sistema sanitario" con all'interno "dipendenti competenti sulle nuove tecnologie possa usufruire al meglio di queste innovazioni e portarle a misura di paziente, facendone il miglior utilizzo possibile". Così Jacopo Murzi, amministratore delegato Johnson&Johnson Innovative Medicine Italia, intervenendo oggi a Roma alla presentazione del progetto 'Il futuro della cura', lanciato dalla farmaceutica e Microsoft Italia, in collaborazione con Fondazione Mondo digitale Ets. Si tratta di un programma nazionale formativo che ha l'obiettivo di ridefinire il rapporto tra professionisti sanitari, intelligenza artificiale e sanità digitale.

L'obiettivo è avere "un sistema sanitario che possa essere sempre più moderno e sostenibile, al tempo stesso. Ci aspettiamo - aggiunge - che il progetto possa costituire un primo seme molto importante di collaborazione tra pubblico e privato su tutto ciò che riguarda le nuove tecnologie e la formazione del personale sanitario".