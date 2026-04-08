circle x black
Cerca nel sito
 

Natoli (Siaarti), 'sempre più multidisciplinare la lotta al dolore cronico'

sponsor

'L'Ia può aiutarci a comprendere meglio i percorsi clinici e a indirizzare le terapie più appropriate per ogni paziente, ma l'accesso alle cure resta disomogeneo'

Natoli (Siaarti), 'sempre più multidisciplinare la lotta al dolore cronico'
08 aprile 2026 | 15.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Un approccio sempre più multidisciplinare nella lotta al dolore cronico è uno dei fili conduttori del 25esimo congresso Acd Siaarti. Quest'anno abbiamo voluto mettere a confronto diverse professionalità, tutte impegnate a combattere il dolore". A dirlo è Silvia Natoli, responsabile dell'Area culturale dolore e cure palliative di Siaarti (Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva), in occasione del 25esimo congresso Acd organizzato dalla società scientifica dall'8 al 10 aprile a Riccione. Natoli sottolinea l'importanza di percorsi condivisi tra specialisti e la "contaminazione dei saperi". Al centro del confronto - che vede riuniti oltre 400 anestesisti - anche intelligenza artificiale, tecnologie (nuove e già consolidate), medicina di genere e farmaci, temi affrontati "in maniera più provocante del solito".

CTA

In Italia quasi 10 milioni di persone convivono con il dolore cronico. Tuttavia, secondo l'esperta, "l'accesso alle cure resta disomogeneo. Nonostante la legge 38 del 2010, la sua applicazione non è completa e non sempre è facile accedere alla terapia del dolore e alle cure palliative", evidenzia Natoli. "I centri dedicati", aggiunge, "non sempre riescono a rispondere alle esigenze del territorio, mentre l'innovazione tecnologica procede rapidamente. Il risultato è un rischio concreto di sottotrattamento, con pazienti che non ricevono risposte adeguate e un impatto sociale rilevante".

L'intelligenza artificiale è destinata a incidere profondamente sulla medicina del dolore. L'Ia "può aiutarci a comprendere meglio i percorsi clinici e a indirizzare le terapie più appropriate per ogni paziente - rimarca Natoli - Tra le principali applicazioni: l'uso di algoritmi per migliorare la precisione terapeutica e il supporto alla diagnostica, anche attraverso l'analisi di voce e mimica facciale. Si va verso una medicina sempre più personalizzata".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
medicina anestesia e rianimazione dolore cronico congresso siaarti riccione
Vedi anche
Sanità, assunzioni semplificate degli Oss dall'estero
News to go
Guerra Iran, voli e caro carburanti: rischio aumento prezzo bagagli - Video
News to go
Smart working, scatta la stretta: cosa cambia, le novità
Trump, il messaggio all'Iran con il coniglio pasquale: "Non siete più così forti" - Video
News to go
Miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno, direttiva Ue per invertire la rotta
Anche cani e gatti vittime dei bombardamenti, in Libano il rifugio per salvarli dalla guerra - Video
News to go
Meteo, arriva il sole nel weekend di Pasqua e Pasquetta
Fenice, il pubblico protesta contro il sovrintendente: "Dimissioni, dimissioni" - Video
Gianni Morandi si racconta: "Dopo 60 anni 'C’era un ragazzo…' è ancora attuale"
News to go
Calano nel 2025 in Italia vendite bici ed e-bike: -4%
News to go
Guerra in Iran, gli effetti economici: non solo gas e benzina, ma rincari anche sui voli - Video
News to go
Maltempo, Abruzzo e Molise sommersi di neve: è ancora allerta rossa in tre Regioni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza