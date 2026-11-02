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Neurofibromatosi: Leoni (Gemelli) 'patologia richiede approccio multidisciplinare'

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02 novembre 2026 | 14.12
Redazione Adnkronos
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"La neurofibromatosi di tipo 1 è una condizione multisistemica, la cui gestione richiede necessariamente un approccio multidisciplinare  È una patologia che esordisce in età pediatrica, ma che accompagna il paziente per tutta la vita". Così Chiara Leoni, responsabile della Uos Malattie rare pediatriche e terapie innovative della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, di Roma, commenta il via libera di Aifa-Agenzia italiana del farmaco per mirdametinib per il trattamento dei neurofibromi plessiformi associati alla neurofibromatosi di tipo 1 (Nf1) anche negli adulti.

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