Oftalmologia, Condon (Aspire Pharma Ltd): "Con NTC business ma soprattutto fiducia e innovazione"

Richard Condon, CEO di Aspire Pharma Ltd, azienda farmaceutica britannica, racconta il valore di una partnership che va oltre il rapporto commerciale con NTC e i suoi partner internazionali. "NTC significa famiglia, amicizia e rapporti a lungo termine", sottolinea Condon, evidenziando un modello che distingue il gruppo farmaceutico italiano arrivato al decimo anno di attività, dalle altre realtà del settore. NTC è oggi presente commercialmente in oltre 100 Paesi attraverso una rete di più di 300 distributori e partner.