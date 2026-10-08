Oftalmologia, NTC festeggia 10 anni e guarda al futuro: 50 milioni di euro per la ricerca

Una presenza in oltre 100 Paesi e una rete di più di 300 distributori e partner nel mondo. NTC ha celebrato nella sede milanese il decimo anniversario che ha portato l'azienda farmaceutica italiana ad affermarsi tra i principali protagonisti europei dell'oftalmologia. Un traguardo festeggiato alla presenza di circa 200 invitati. Al centro della strategia aziendale, ricerca e innovazione, con un piano di investimenti di circa 50 milioni di euro destinati allo sviluppo di nuovi farmaci e brevetti. Fondamentale la collaborazione con i centri di eccellenza e il mondo scientifico, per sviluppare nuove soluzioni terapeutiche e migliorare la qualità di vita dei pazienti.