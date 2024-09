Ortopedici, 'cautela su uso osteopatia, solo dopo prescrizione medica'

L'osteopatia va usata con "molta cautela. Noi come società scientifica mettiamo in guardia dall'eseguire certe manovre cruente perché spesso portano poco beneficio ai pazienti. L'ortopedico deve fare la diagnosi e se necessario fa una prescrizione che l'osteopata deve seguire. Quindi solo sempre mediazione di un professionista medico, che può essere anche il fisiatra". Così all'Adnkronos Salute Alberto Momoli, presidente della Siot, Società italiana ortopedia e traumatologia, interviene sul post su X del giornalista Andrea Vianello che ha stigmatizzato la manovra fatta da un osteopata ospite di 'Unomattina', simile a quella che 5 anni gli avrebbe - come scrive il giornalista - causato "la dissecazione della carotide e l'ictus".

"Se un paziente ha un'ernia del disco o cervicale non deve subire certe manovre", aggiunge Momoli. Da poco è stato istituito il corso di laurea in osteopatia: "Sarebbe stato meglio inserirla come specializzazione all'interno del corso di laurea in Fisioterapia", conclude il presidente Siot.