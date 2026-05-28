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Pediatria: Agostiniani (Sip), 'cefalea digitale nei ragazzi per troppi social'

28 maggio 2026 | 15.59
Redazione Adnkronos
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"L'esplosione dei social e il ruolo che gli strumenti digitali esercitano nella vita dei giovani hanno portato numerosi effetti collaterali. Tra questi c'è la cefalea perché un utilizzo prolungato degli strumenti digitali ne facilita la comparsa. Questo può essere legato a diversi fattori come l'eccessiva produzione di dopamina e la postura forzata dei muscoli del collo per guardare lo smartphone. Infine, va ricordato l'affaticamento visivo". Lo ha detto Rino Agostiniani, presidente Sip-Società italiana di pediatria, in occasione dell'81.esimo Congresso italiano di pediatria (Sip) che si è svolto a Padova.

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