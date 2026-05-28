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Pediatria: don Carraro (Cuamm), 'con le università in Africa per la formazione del personale'

28 maggio 2026 | 15.59
Redazione Adnkronos
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"Nei paesi più fragili dell'Africa c'è bisogno di personale preparato e il nostro compito è anche quello di fare molta formazione del personale locale in termini di pediatria. Per questo è necessario anche il coinvolgimento delle università locali in partnership con quelle italiane". Così don Dante Carraro, cardiologo e direttore di Medici con l'Africa Cuamm, durante l'81.esimo Congresso della Società italiana di pediatria (Sip), in corso a Padova. L'evento vede la partecipazione di specialisti provenienti da tutta Italia che si stanno confrontando sulle nuove frontiere della ricerca e della prevenzione in pediatria.

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