Pediatria: don Carraro (Cuamm), 'con le università in Africa per la formazione del personale'

"Nei paesi più fragili dell'Africa c'è bisogno di personale preparato e il nostro compito è anche quello di fare molta formazione del personale locale in termini di pediatria. Per questo è necessario anche il coinvolgimento delle università locali in partnership con quelle italiane". Così don Dante Carraro, cardiologo e direttore di Medici con l'Africa Cuamm, durante l'81.esimo Congresso della Società italiana di pediatria (Sip), in corso a Padova. L'evento vede la partecipazione di specialisti provenienti da tutta Italia che si stanno confrontando sulle nuove frontiere della ricerca e della prevenzione in pediatria.