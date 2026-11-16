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Perrone (Fondazione Aiom), 'consapevolezza e speranza devono accompagnare i progressi dell'oncologia di precisione'

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16 novembre 2026 | 08.30
Redazione Adnkronos
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"L'oncologia di precisione offre nuove possibilità di cura, ma è fondamentale che pazienti e caregiver ne conoscano opportunità e limiti. Un paziente consapevole può instaurare un dialogo più proficuo con il medico e partecipare alle decisioni terapeutiche. Il progresso comporta anche tempi di attesa e difficoltà organizzative, ma la speranza deve sempre accompagnarsi alla consapevolezza". Lo ha detto Francesco Perrone, presidente della Fondazione Aiom, al XXVIII congresso nazionale dell'Associazione italiana oncologia medica che si è tenuto a Roma dal 13 al 15 novembre.

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