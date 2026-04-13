Prevenzione: Bonaccorsi (Municipio I), 'Con sport e informazione si rafforza la prevenzione e si salvano vite'

"La prevenzione e l'informazione salvano la vita, per questo è fondamentale supportare questo tipo di iniziative. Il Municipio I ha un sistema di politiche sociali molto attivo, inoltre c'è una grande collaborazione con il sistema sanitario regionale e con la ASL Roma 1, lavoriamo in maniera integrata per essere sempre più vicine ai cittadini" ha detto Lorenza Bonaccorsi, presidente del Municipio I di Roma Capitale, durante la nona edizione di Bicinrosa, iniziativa di sensibilizzazione promossa dalla Breast Unit della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico, dedicata alla prevenzione del tumore al seno, nel centro della Capitale.