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Prevenzione: Bonaccorsi (Municipio I), 'Con sport e informazione si rafforza la prevenzione e si salvano vite'

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13 aprile 2026 | 06.01
Redazione Adnkronos
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"La prevenzione e l'informazione salvano la vita, per questo è fondamentale supportare questo tipo di iniziative. Il Municipio I ha un sistema di politiche sociali molto attivo, inoltre c'è una grande collaborazione con il sistema sanitario regionale e con la ASL Roma 1, lavoriamo in maniera integrata per essere sempre più vicine ai cittadini" ha detto Lorenza Bonaccorsi, presidente del Municipio I di Roma Capitale, durante la nona edizione di Bicinrosa, iniziativa di sensibilizzazione promossa dalla Breast Unit della Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico, dedicata alla prevenzione del tumore al seno, nel centro della Capitale.

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