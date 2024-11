Ricerca, all’Università degli Studi di Milano il quinto Erc Synergy Grant

Un nuovo riconoscimento internazionale per il lavoro degli scienziati dell’Università Statale di Milano. Ad aggiudicarsi il prestigioso Erc Synergy Grant 2024 è stoto il team di ricerca di Elena Cattaneo, docente di Farmacologia all'Università Statale di Milano e senatrice a vita con il progetto Custom-Made – Neurons for cell therapy in Parkinsons’ and Huntington’s disease, che verrà sviluppato in collaborazione con i team di Annalisa Buffo del Dipartimento di Neuroscienze Rita Levi-Montalcini e del Nico - Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi dell’Università di Torino, Malin Parmar dell’Università di Lund (Svezia) e Jenny Emnéus dell’Università Tecnica della Danimarca. L’annuncio è stato dato dallo stesso ateneo che ha ricevuto il Grant per la quinta volta.