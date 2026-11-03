Ricerca, Petralia (Fiaso): "servono collaborazione e partecipazione per risultati condivisi"

"Solo attraverso la partecipazione attiva di tutti, nel rispetto dei diversi ruoli, la ricerca può diventare un patrimonio comune e portare benefici all'intera collettività". Lo ha detto Paolo Petralia, vicepresidente della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) e direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, intervenendo a Milano all'incontro organizzato da Novartis per celebrare i 30 anni di attività in Italia e i 250 anni di innovazione scientifica.