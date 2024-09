Ricerca su neoplasie femminili, a ottobre 'Shopping4good' per Fondazione Veronesi

Anche quest'anno Qvc, retailer multicanale e leader mondiale del video-commerce, affianca Fondazione Umberto Veronesi con il progetto 'Shopping4good' per supportare la ricerca e la sensibilizzazione sui tumori tipicamente femminili. Dall'1 al 31 ottobre, sulle piattaforme Qvc Italia, la nuova campagna avrà come protagonisti proprio le ricercatrici e i ricercatori di Fondazione Veronesi nella loro quotidianità. I fondi raccolti sosterranno il lavoro di 3 di loro. La collaborazione, dal 2015 a oggi - si legge in una nota - ha consentito di finanziare 26 borse di ricerca.

Ogni anno oltre 55mila donne in Italia si ammalano di tumore al seno, ma grazie alla diagnosi precoce e al progresso della ricerca scientifica oltre il 90% delle donne che ricevano questa diagnosi viene guarito. "Da anni sosteniamo il progetto della Fondazione Veronesi tramite Shopping4good - spiega Sarah-Jane Morgan, Ceo di Qvc Italia - Grazie a questa iniziativa, l'esperienza d'acquisto diventa un momento di riflessione e solidarietà, conferendo un significato più profondo allo shopping. La prevenzione e la salute sono temi che coinvolgono ognuno di noi. E' per questo motivo che supportiamo con orgoglio questa iniziativa così importante". A nome di Fondazione Umberto Veronesi Ets, il presidente e direttore Divisione Senologia chirurgica dell'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano, Paolo Veronesi, dichiara: "Siamo felici di avere al nostro fianco Qvc Italia anche per quest'anno e di poter contare sul suo supporto a sostegno della ricerca scientifica sui tumori femminili. La nuova campagna che hanno ideato rappresenta un'opportunità per far conoscere i nostri ricercatori e le nostre ricercatrici che ogni giorno ci permettono di sperare concretamente in un futuro migliore in fatto di salute".

E' infatti 'Ricercatori sui tumori. Ogni giorno un'impresa straordinaria' la 'line' della nuova campagna sociale di sensibilizzazione di Shopping4good di Qvc Italia, scattata da Sgp Stefano Guindani Photo e che quest'anno porta l'attenzione su chi lavora concretamente alla ricerca contro i tumori. Persone che compiono imprese straordinarie in laboratorio, ma che al di fuori del loro lavoro sono alle prese - come tutti - con la gestione della quotidianità. L'obiettivo di questa campagna è proprio quello di sottolineare il loro aspetto più umano, contrapposto all'importanza della loro missione quotidiana, quella che inizia quando indossano il camice ed entrano in laboratorio.

Ma chi sono i ricercatori e le ricercatrici? Simone Baldi, Veronica Cocetta e Matteo Claudio Da Vià sono i protagonisti di questa campagna di comunicazione che Qvc porterà avanti su tutte le sue piattaforme, dai canali Tv (32 digitale terrestre, 475 Sky), al portale online qvc.it, al canale on demand Qvc+ e alle iniziative sui social network, fino a spazi pro bono ottenuti su stampa e piattaforme digitali. Dall'1 al 31 ottobre, ordinando sulle piattaforme multimediali di Qvc Italia i prodotti messi a disposizione da prestigiosi brand che supportano l'iniziativa, il charity item o aggiungendo una donazione di un euro su qualsiasi altro acquisto, si potrà contribuire alla raccolta fondi. Il 100% di tutti questi acquisti e donazioni sarà devoluto a Fondazione Veronesi. A chi effettuerà la donazione di 1 euro verrà spedita la cartolina con il visual della campagna e una lista di consigli per una vita all'insegna della salute e della prevenzione.

Inoltre, per questo progetto, il retailer ha fatto realizzare uno speciale charity item firmato 'Le corone bags': una pochette in pelle made in Italy disponibile in diversi colori, tra cui l'iconico rosa (in vendita dall'1 ottobre). Shopping4good è possibile grazie alla preziosa collaborazione di alcuni marchi partner del retailer che mettono a disposizione, a titolo gratuito, una selezione di prodotti per la raccolta fondi. I prodotti e il charity item saranno in vendita sul sito qvc.it alla pagina dedicata all'iniziativa e saranno disponibili per tutto il mese di ottobre.

L'iniziativa Shopping4good sarà inoltre presentata al pubblico il prossimo 7 ottobre alle 20 sul canale 32 digitale terrestre e tivùsat, canale 475 di Sky, e in streaming su qvc.it, in una serata speciale con la presenza di alcune personalità di Fondazione Veronesi quali il professor Veronesi e Alice Agostino, Pink Ambassador di Fondazione Veronesi, e i testimonial della campagna.