Rizzuto (Centro nazionale Rna): "Ricerca traslazionale con sinergia pubblico-privato"

"I risultati" conseguiti con la messa a terra dei fondi Pnrr "sono stati la costruzione di una rete di attori pubblici e privati: università, centri di ricerca e aziende che hanno lavorato in sinergia per ottenere risultati di una ricerca di tipo traslazionale, capace di trasformare le scoperte in possibilità di farmaci o protocolli di terapia genica". Lo ha detto Rosario Rizzuto, presidente Centro nazionale per lo sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a Rna di Padova, in occasione dell'evento 'Il futuro è adesso' che, oggi a Roma, segna la conclusione della fase Pnrr del Centro nazionale Rna presentando al Paese i risultati scientifici, le infrastrutture strategiche create e le garanzie per la continuità operativa post-2026.

"Il centro - ha spiegato Rizzuto - continuerà a far correre questa filiera, investendo in una ricerca che abbia l'obiettivo di diventare rapidamente farmaco. In secondo luogo, vogliamo mettere queste infrastrutture a servizio di tutti, da chi si trova nel centro alle altre università, alle imprese che abbiano il desiderio di entrare in quest'area estremamente dinamica. Inoltre, vogliamo continuare nella formazione delle persone, perché il capitale umano è la forza maggiore di un Paese, quando vuole affrontare una sfida competitiva".

Nel corso dell'incontro sono state presentate anche le infrastrutture create grazie ai fondi Pnrr, “perché queste tecnologie avanzate hanno bisogno di luoghi, strutture e strumentazioni molto complesse, che possono essere messe a disposizione dell'intera Italia", ha sottolineato Rizzuto. Sul fronte del capitale umano, "abbiamo creato un corso di dottorato di ricerca" unito a una "Academy che si inserisce nel mondo del lavoro permettendo la formazione di persone già presenti all'interno dell'operatività, ma che vogliono imparare l'utilizzo di queste nuove tecnologie". Nell'ultimo anno "abbiamo avuto la possibilità di cogliere alcuni di questi risultati di ricerca e farli diventare startup - ha precisato - rilanciando una biotecnologia che ha il doppio valore di essere da un lato, sviluppo economico e, dall'altro, tutela della salute in un settore di grande importanza". C'è la volontà, da parte del centro, di "dare un futuro alle giovani generazioni che abbiamo formato - ha rimarcato Rizzuto - dando loro la possibilità di continuare a svolgere attività di ricerca o di entrare in un mondo imprenditoriale nuovo, dinamico, fatto di tante piccole realtà, ognuna delle quali porta avanti un pezzo di ricerca: messe insieme, danno forza al Paese".