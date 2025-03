Salus tv n° 11 del 19 marzo 2025

In questo numero: La Società italiana di Neurologia presenta a Roma il decalogo per la salute del cervello Malattie cardiovascolari, gli esperti raccomandano maggiore attenzione ai soggetti ad alto rischio Anticorpo monoclonale tezepèlumab efficace in sinusite cronica con poliposi nasale oltre che in asma grave Presentato il manifesto per l’umanizzazione delle cure in oncologia Esperienze pre-morte, un convegno per un approccio scientifico Commissione europea approva ampliamento indicazione mirikìzumab in malattia di Crohn. Gli esperti, nuova opportunità di cura Tumore al seno metastatico, estesa indicazione sacituzumab govitecan a sottotipi HR+/HER2- e triplo negativo in II linea