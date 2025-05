In questo numero: Approvato alla Camera Pdl Obesità, passo fondamentale per la prima legge al mondo su questa patologia Covid - 19, allo Spallanzani mostra fotografica per non dimenticare sforzi e generosità operatori sanitari L’Oms, 7 mln gli italiani con problemi uditivi. Gli esperti, è possibile prevenirli Farmaceutica: nuova legislazione Ue, istituzioni al lavoro su sfide e opportunità Filtri solari, da dermatologi e pediatri chiarezza su rischi per bambini