Salus tv n° 27 del 9 luglio 2025

In questo numero: Sanità: performance regionali, Crea incorona il Veneto e la Calabria resta in coda Mici, in 15 anni farmaci biologici hanno cambiato gestione e qualità di vita pazienti Tumori testa-collo, chirurgia sempre più microrobotica sull'asse Roma-Napoli Malattie croniche intestinali per 260mila italiani, torna la campagna 'Voci di pancia' E ancora One Health, evento al Senato per promuovere ricerca e innovazione veterinaria La psicolanalista Adelia Lucatti: "progetti Erasmus opportunità di crescita culturale, emotiva e psicologica" Idrosadenite suppurativa, via libera a rimborsabilità nuova opzione terapeutica Farmaci biologici cambiano approccio a malattia di Crohn e colite ulcerosa Denatalità: rischio per il Pil italiano. La Pma può essere la chiave per invertire il trend