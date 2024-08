Salus tv n. 33 del 14 agosto 2024

In questo numero: Il mito di Adone reloaded, boom della medicina estetica per l’uomo Fecondazione eterologa, Pellicer dell’Ivi: “Oggi stessa efficacia in Italia e Spagna” Salute mentale, la terapia Emdr compie 25 anni in Italia E ancora Il mal di testa è donna, da Fondazione Onda-Anircef nuovo percorso di cura Sistema con Intelligenza artificiale "terzo occhio dell’endoscopista” per la prevenzione del tumore del colon Avogaro della Sid: “Controllo del diabete riduce anche il rischio tumorale”, lo studio